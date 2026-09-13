Систематические атаки РФ на железную дорогу продолжаются: в УЗ предупредили о задержках
- Укрзализныця работает в условиях системных атак РФ.
- В УЗ рассказали, как работают направления, на которых чаще всего РФ атакует поезда.
- Пассажиров призывают быть готовыми к возможным эвакуациям.
Российские войска продолжают систематически атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины. Из-за ударов, эвакуации и необходимости объезда опасных участков движение поездов на отдельных направлениях происходит с задержками.
Об этом сообщил заместитель директора филиала Пассажирская компания АО Укрзализныця и руководитель по клиентскому опыту Александр Шевченко.
Атака России на железнодорожную инфраструктуру
По его словам, мониторинговый центр и работники Укрзализныци находятся в повышенной готовности. Пассажиров призывают учитывать сигналы безопасности железнодорожников и быть готовыми к возможной эвакуации.
После попадания по локомотиву в районе Ягодина на Волыни поезда уже возобновили движение в направлении Варшавы и обратно. В то же время, задержки остаются существенными.
Также Днепровское направление продолжает работать по объездному маршруту. Поэтому задержки могут быть на всех рейсах в Запорожье, Кривой Рог и Днепр.
Отдельно в Укрзализныце обратили внимание на ситуацию в Сумской области, где фиксируется значительное количество угроз. Поэтому поезда от Конотопа двигаются с максимальной осторожностью.
Актуальную информацию о задержках, связанных с эвакуациями и объездами, пассажиры могут отслеживать на портале uz-vezemo.
12 сентября Россия атаковала объекты Укрзализныци в Луцке. Загорелись вагоны поезда. Взрывы также раздались на железной дороге в Фастове.
2 сентября российский дрон ударил неподалеку от пассажирского поезда №53/54 сообщением Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги.
Фото: Александр Шевченко/Укрзализныця