Водитель автомобиля Opel погиб в ДТП в Киеве 13 сентября.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

ДТП в Киеве 13 сентября: что известно

Сообщение о ДТП в Киеве поступило спасателям в 22:41 13 сентября.

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Как стало известно, автомобиль Opel упал с моста по улице Промышленной в Голосеевском районе.

Спасатели, прибыв на место ДТП в Киеве, достали тело погибшего водителя из-под транспортного средства.

Обстоятельства трагического случая должны установить правоохранители.

Напомним, что 11 сентября произошло ДТП на трассе Киев — Харьков в Яготине Киевской области.

По данным полиции области, нетрезвый водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, выехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадал 21-летний пассажир легковушки.

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