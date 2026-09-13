В Киеве Opel упал с моста: тело водителя вытащили из-под авто
Водитель автомобиля Opel погиб в ДТП в Киеве 13 сентября.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.
ДТП в Киеве 13 сентября: что известно
Сообщение о ДТП в Киеве поступило спасателям в 22:41 13 сентября.
Как стало известно, автомобиль Opel упал с моста по улице Промышленной в Голосеевском районе.
Спасатели, прибыв на место ДТП в Киеве, достали тело погибшего водителя из-под транспортного средства.
Обстоятельства трагического случая должны установить правоохранители.
Напомним, что 11 сентября произошло ДТП на трассе Киев — Харьков в Яготине Киевской области.
По данным полиции области, нетрезвый водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, выехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии пострадал 21-летний пассажир легковушки.