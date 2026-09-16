Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 80 беспилотников.

Об этом 16 сентября сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, отмечают защитники неба, началась с 18:00 15 сентября и продолжается до сих пор.

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За это время россияне запустили 80 дронов типа Shahed (в частности реактивных), Гербера, БпЛА-имитаторов типа Пародия.

Летели беспилотники из районов российских Орла, Курска и Миллерова, а также из Гвардейского и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 16 сентября сбили или подавили 63 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на семи локациях, а также падение сбитых целей или обломков на двух локациях.

Атака на Украину продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются вражеские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 666-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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