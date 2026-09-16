Нічна атака на Україну: скільки з 80 дронів знищила ППО
Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 80 безпілотників.
Про це 16 вересня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну, зазначають оборонці неба, почалася з 18:00 15 вересня і триває досі.
За цей час росіяни запустили 80 дронів типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, БпЛА-імітаторів типу Пародія.
Летіли безпілотники з районів російських Орла, Курська та Міллерова, а також із Гвардійського та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 16 вересня збили чи приглушили 63 ворожі безпілотники.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на двох локаціях.
Атака на Україну триває, окільки в повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.