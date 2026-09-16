Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 80 безпілотників.

Про це 16 вересня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, зазначають оборонці неба, почалася з 18:00 15 вересня і триває досі.

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За цей час росіяни запустили 80 дронів типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, БпЛА-імітаторів типу Пародія.

Летіли безпілотники з районів російських Орла, Курська та Міллерова, а також із Гвардійського та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 16 вересня збили чи приглушили 63 ворожі безпілотники.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на двох локаціях.

Атака на Україну триває, окільки в повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Воздушные силы ВСУ

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