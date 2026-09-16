На світанку пролунали вибухи у Києві.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Вибухи у Києві 16 вересня: що відомо

О 05:06 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів.

Зараз дивляться

Згодом стало відомо, що у Святошинському районі сталося загоряння складської будівлі через ворожу атаку. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Напередодні вдень у Києві також лунали вибухи через атаку дронів. Тоді мер Віталій Кличко повідомив, що кілька влучань зафіксовано у Соломʼянському районі столиці. Безпілотник вдарив по території гаражного кооперативу. Уламки збитого дрона впали на відкритій території та у двір житлового будинку.

За іншою адресою в Соломʼянському районі уламки безпілотника впали на дах житлового будинку. Один дрон впав у водойму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.