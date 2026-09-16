Вибухи в Києві 16 вересня: у Святошинському районі загорівся склад
На світанку пролунали вибухи у Києві.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Вибухи у Києві 16 вересня: що відомо
О 05:06 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів.
Згодом стало відомо, що у Святошинському районі сталося загоряння складської будівлі через ворожу атаку. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.
Напередодні вдень у Києві також лунали вибухи через атаку дронів. Тоді мер Віталій Кличко повідомив, що кілька влучань зафіксовано у Соломʼянському районі столиці. Безпілотник вдарив по території гаражного кооперативу. Уламки збитого дрона впали на відкритій території та у двір житлового будинку.
За іншою адресою в Соломʼянському районі уламки безпілотника впали на дах житлового будинку. Один дрон впав у водойму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.