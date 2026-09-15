Атака на Киев 15 сентября: БпЛА попали в кооператив и во двор дома
Вражеская атака на Киев произошла днем 15 сентября. Силы противовоздушной обороны работали по российским беспилотникам.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
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— В столице работает ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях, — написал столичный глава в 16:10.
Позже Кличко добавил, что ряд попаданий зафиксирован в Соломенском районе. Дрон попал на территорию гаражного кооператива. Обломки БпЛА упали на открытой территории и во двор жилого дома.
По другому адресу в Соломенском районе обломки беспилотника упали на крышу жилого дома. Один дрон упал в водоем.
В Святошинской РГА уточнили, что в результате атаки РФ днем во вторник пострадали два человека, погибших нет.
Повреждено нежилое здание и пять автомобилей.
Напомним, утром 15 сентября прогремели взрывы в Киеве во время атаки ударными беспилотниками.
Попадания дронов были зафиксированы в Дарницком, Оболонском, Соломенском и Голосеевском районах. Враг бил по АЗС, складским помещениям, территории нежилой застройки.
По информации Кличко, с сегодняшнего утра в результате атак врага пострадали 12 человек. Из них один тяжелораненый умер в больнице.
Шесть пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь амбулаторно или на месте.