Вражеская атака на Киев произошла днем 15 сентября. Силы противовоздушной обороны работали по российским беспилотникам.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на Киев 15 сентября: какие последствия

— В столице работает ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях, — написал столичный глава в 16:10.

Позже Кличко добавил, что ряд попаданий зафиксирован в Соломенском районе. Дрон попал на территорию гаражного кооператива. Обломки БпЛА упали на открытой территории и во двор жилого дома.

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По другому адресу в Соломенском районе обломки беспилотника упали на крышу жилого дома. Один дрон упал в водоем.

В Святошинской РГА уточнили, что в результате атаки РФ днем во вторник пострадали два человека, погибших нет.

Повреждено нежилое здание и пять автомобилей.

Напомним, утром 15 сентября прогремели взрывы в Киеве во время атаки ударными беспилотниками.

Попадания дронов были зафиксированы в Дарницком, Оболонском, Соломенском и Голосеевском районах. Враг бил по АЗС, складским помещениям, территории нежилой застройки.

По информации Кличко, с сегодняшнего утра в результате атак врага пострадали 12 человек. Из них один тяжелораненый умер в больнице.

Шесть пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь амбулаторно или на месте.

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