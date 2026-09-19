У Фастівському районі Київської області внаслідок ворожої атаки загинули жінка і двоє маленьких дітей.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Унаслідок атаки РФ загинула жінка і двоє дітей

– Страшна трагедія у Фастівському районі. Внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей – дівчинка і хлопчик. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія, – написав Ткаченко.

Також внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.

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Раніше, о 16:52, очільник КОДА повідомив, що у Вишгородському районі поранено жінку і дитину внаслідок ворожої атаки. Вони були госпіталізовані.

Нагадаємо, зранку 19 вересня Тимур Ткаченко заявив, що протягом доби російські війська атакували Київщину ударними безпілотниками, пошкодивши складські, виробничі та житлові об’єкти.

За його словами, повітряна тривога в Київській області тривала фактично безперервно 18 вересня. За цей час російські удари пошкодили дев’ять цивільних об’єктів у чотирьох районах.

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