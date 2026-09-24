В течение вчерашнего дня и в ночь на 24 сентября враг атаковал Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами.

О последствиях российской атаки сообщили в Киевской областной военной администрации.

Атака на Киевскую область 24 сентября: что известно

Больше всего повреждений зафиксировали в Бучанском районе. Там в результате российской атаки повреждены пять частных домов и автомобиль.

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В одном из домов после удара возник пожар. Спасатели быстро приехали на место и потушили пожар.

Также в Бучанском районе пострадала женщина 1945 года рождения. По данным ОВА, медики диагностировали у нее острую стрессовую реакцию. Необходимую помощь ей оказали прямо на месте.

Последствия российской атаки зафиксировали еще в двух районах Киевской области.

В Фастовском районе повреждено одно транспортное средство, а в Бориспольском районе — частный дом.

Всего в результате атаки на Киевскую область повреждено восемь объектов.

Службы продолжают работать на местах ударов и помогать людям.

Воздушная тревога в Киевской области еще продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.