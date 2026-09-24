В результате ночных взрывов в Киеве сегодня, 24 сентября, погибли по меньшей мере два человека.

О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко, представители КГВА и ГСЧС Украины.

Взрывы в Киеве сегодня, 24 сентября: что известно

Взрывы в Киеве сегодня, 24 сентября, раздались во время ночной воздушной тревоги. Кличко сообщил, что столица подвергается ракетному обстрелу, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Сейчас смотрят

Первые вызовы медиков поступили из Святошинского и Подольского районов. Позже стало известно о падении обломков и повреждениях сразу в нескольких местах.

В Соломенском районе обломки упали на территорию нежилой застройки. По данным ГСЧС, частично разрушены складские здания, после чего возник пожар, который распространился на подвальные помещения.

Спасатели потушили пожар. Трех пострадавших госпитализировали.

В Подольском районе обломки ракеты упали на автостоянку возле роддома. Загорелись четыре машины, пожар удалось потушить. На парковке нашли тело погибшего.

Сам роддом также подвергся разрушениям — взрывная волна выбила окна и повредила часть фасада. По предварительным данным, среди людей в медучреждении пострадавших нет. Повреждения получил и расположенный рядом клинико-диагностический центр.

В другом месте в Подольском районе горело одноэтажное нежилое здание. Этот пожар спасатели тоже потушили.

В Днепровском районе обломки упали во дворах жилых домов. По одному из адресов частично разрушен частный дом. Представители ГСЧС спасли одного человека. Также повреждены два соседних дома.

Кроме того, повреждено трехэтажное административное здание, где возник пожар. Известно об одном пострадавшем.

Позже Кличко сообщил еще о двух адресах в Днепровском районе, где обломки упали на территории частных усадеб.

В Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть дороги. По этой причине огнем охватило три автомобиля.

На данный момент известно, что в результате взрывов в Киеве 23 сентября погибли два человека, количество пострадавших возросло как минимум до восьми. Данные о последствиях баллистической атаки на Киев уточняются.

Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский удар по столице произошел именно тогда, когда он в Нью-Йорке встречался с членами Палаты представителей США и обсуждал закон Линдси Грэма и ужесточение санкций против РФ и защиту Украины от баллистических ракет.

Зеленский подчеркнул, что среди объектов, пострадавших во время ночной атаки, — жилые дома, роддом, а также объекты энергетики и логистики.

— Эту войну Россия без давления не закончит. Тогда, когда люди спали, в небе были вспышки от взрывов, — заявил президент.

Глава государства призвал партнеров усилить противоракетную защиту Украины и подчеркнул необходимость перехватчиков для противодействия российским баллистическим ракетам. Он также призвал ввести санкции против России и тех, кто помогает ей получать доходы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.