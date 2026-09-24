Упродовж попереднього дня та вночі проти 24 вересня ворог атакував Київську область ударними дронами і балістичними ракетами.

Про наслідки російської атаки повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Атака на Київську область 24 вересня: що відомо

Найбільше пошкоджень зафіксували в Бучанському районі. Там внаслідок російської атаки пошкоджено п’ять приватних будинків та автомобіль.

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В одному з будинків після удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

Також у Бучанському районі постраждала жінка 1945 року народження. За інформацією ОВА, медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес. Необхідну допомогу жінці надали на місці.

Наслідки російської атаки зафіксували ще у двох районах Київської області.

У Фастівському районі пошкоджено один транспортний засіб, а в Бориспільському районі — приватний будинок.

Загалом після атак на Київську область пошкоджено вісім об’єктів.

Служби продовжують працювати на місцях ударів та допомагати людям.

Повітряна тривога в Київській області ще триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 674-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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