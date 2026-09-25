В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками.

О последствиях атаки сообщили начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко и полиция Киевской области.

Атака на Киевскую область 25 сентября: что известно

По данным полиции, в Бучанском районе в результате российской атаки поврежден частный дом.

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В Броварском районе повреждено складское помещение.

В Бориспольском районе в результате атаки пострадало производственное помещение, возник пожар. Пожарные потушили возгорание.

Еще ряд повреждений зафиксировали в Обуховском районе. Там пострадали три частных дома и четыре транспортных средства.

По данным областных властей, всего в Киевской области повреждено девять объектов.

Сначала сообщалось, что в результате атаки люди не пострадали. Позже полиция уточнила информацию и сообщила о травмированной 80-летней женщине в Бучанском районе.

На местах ударов работают полицейские и спасатели. Правоохранители осматривают поврежденные объекты и документируют последствия российской атаки на Киевскую область 25 сентября.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.