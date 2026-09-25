Утром 25 сентября российские войска совершили атаку на Полтавскую область ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщили начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

Атака на Полтавкую область 25 сентября: что известно

По данным Полтавской ОВА, в Полтавском районе российский БпЛА попал в объект железнодорожной инфраструктуры. По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.

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Позже в Полтавском городском совете сообщили о последствиях атаки и в жилом секторе. В городскую оперативную службу поступило сообщение о повреждении частного дома.

В доме и на прилегающей территории повреждены забор, входная дверь, шифер и стекло. На место направили соответствующие службы.

Кроме того, еще три вражеских БпЛА обнаружили в трех точках Полтавского района. Два из них были с боевыми частями. На местах работают соответствующие службы. Обращений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

Последствия российской атаки зафиксировали и в Лубенском районе. Там на открытой местности упал вражеский БпЛА с боевой частью.

На месте падения беспилотника работают саперы и соответствующие службы. По предварительным данным, в Лубенском районе также обошлось без пострадавших.

Информация о масштабах повреждений и других возможных последствиях атаки на Полтавскую область 25 сентября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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