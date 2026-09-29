Російські війська продовжують обстріли українських міст і громад. Депо станції Київ-Пасажирський зазнало пошкоджень внаслідок нічної атаки у столиці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Депо станції Київ-Пасажирський: наслідки атаки РФ

За словами президента, підрозділи рятувальників та комунальних служб фактично безперервно ліквідовують наслідки ворожих дій.

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Зокрема, у столиці України пошкоджено депо станції Київ-Пасажирський, дата- та бізнес-центри, а також житлові будинки.

Як зазначив Зеленський, також в Одеській області під удар потрапили навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна.

Цієї ночі під ударами опинилися Київська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Донецька, Запорізька, Житомирська, Волинська та Рівненська області. Пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти, підстанції, цивільні підприємства та житловий сектор.

Цієї ночі сили протиповітряної оборони здійснювали успішні збиття ворожих цілей, зокрема балістичних ракет.

Президент висловив подяку усім воїнам, залученим до захисту українського неба, а також міжнародним партнерам за надану оборонну допомогу.

— Вдячний американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Вдячний Франції та Німеччині за пакет підтримки ППО цими днями, а саме ракетами. На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку, а такі пакети надходили надалі, — наголосив президент.

У ніч на 29 вересня лунали потужні вибухи в Києві під час російської атаки. У столиці зафіксували падіння уламків у кількох районах, зокрема Голосіївському, Солом’янському, Оболонському та Печерському.

Фото : ДСНС

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