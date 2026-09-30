Вибухи в Києві лунали впродовж ночі 30 вересня під час російської ракетно-дронової атаки. У столиці зафіксували влучання та пожежі у кількох районах, виникли перебої з електропостачанням, є жертва та постраждалі.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

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Вибухи в Києві 30 вересня: що відомо

Уночі 30 вересня російські війська атакували Київ. Наслідки зафіксували одразу у кількох районах столиці.

У Святошинському районі виникла пожежа у секторі приватних житлових будинків. За даними ДСНС, горів приватний будинок, ще близько десяти будинків пошкоджені. Екстрені служби вирушили на місце.

В Оболонському районі сталося загоряння у будівлі магазину, а в Голосіївському районі спалахнула складська будівля. За уточненими даними ДСНС, у Голосіївському районі також загорілися лазня, побутівка та бетонозмішувач. Пожежу ліквідували.

Згодом у КМВА повідомили про наслідки атаки у Подільському районі. Там виникла пожежа у приватному житловому будинку.

У ДСНС уточнили, що російський удар також припав по нежитловій будівлі, де загорілися покрівля та будівельні матеріали на шостому поверсі. Крім того, пожежа та руйнування виникли у складській будівлі, а ще за однією адресою горів двоповерховий приватний будинок.

У Солом’янському районі внаслідок атаки загорівся трав’яний настил на відкритій території.

Станом на ранок кількість постраждалих унаслідок вибухів в Києві зросла до чотирьох людей. Інформація про їхній стан наразі уточнюється. Дві людини загинули.

На місцях працюють екстрені служби. Дані про інші можливі наслідки вибухів у Києві 30 вересня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГСЧС

Фото : ГСЧС

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