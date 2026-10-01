Чергова атака на Павлоград Дніпропетровської області відбулася в четвер, 1 жовтня. Унаслідок влучання горить адміністративна будівля.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа.

Атака на Павлоград 1 жовтня: які наслідки

– Ворог знову атакував Павлоград. Виникла пожежа. Зайнялася адмінбудівля у середмісті, – написав керівник ОВА.

Нагадаємо, російська армія сьогодні зранку атакувала Павлоград. Поранення дістали 69-річна жінка і чоловіки 24 і 42 років.

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Усі троє бути госпіталізовані, жінка – у важкому стані. Інформація про руйнування не надавалася.

Російські війська також атакували Павлоград вдень 14 вересня. Внаслідок цього виникли пожежі. Загинула людина, п’ятеро постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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