Вибухи в Києві: у школу, де були учні та вчителі, влучив дрон
Уранці 1 жовтня російський безпілотник влучив у чотириповерхову будівлю школи в Солом’янському районі Києва.
Про влучання повідомили поліція Києва, міністр освіти і науки України Андрій Бутенко та мер столиці Віталій Кличко.
Вибухи в Києві: школа потрапила під удар
Уранці російський дрон влучив у чотириповерхову школу в Солом’янському районі столиці.
За інформацією поліції Києва, ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху. Після влучання виникла пожежа.
На момент російської атаки у школі перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу. Усі діти та працівники школи перебували в укритті.
За попередньою інформацією, постраждалих у школі після вибухів у Києві немає.
На місці працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.
Інформація щодо наслідків влучання російського дрона у школу в Солом’янському районі Києва уточнюється.
Нагадаємо, що вночі проти 1 жовтня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Станом на 08:00 наслідки атаки фіксували у трьох районах столиці.
У Солом’янському районі виникла пожежа на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку та загорілися припарковані автомобілі. Також повідомлялося про влучання у складські приміщення.
У Печерському районі уламки впали на дах нежитлової будівлі та спричинили пожежу, а в Оболонському районі горіло складське приміщення на значній площі.
Внаслідок атаки в Оболонському районі постраждав чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу на місці.
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