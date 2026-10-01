Уранці 1 жовтня російський безпілотник влучив у чотириповерхову будівлю школи в Солом’янському районі Києва.

Про влучання повідомили поліція Києва, міністр освіти і науки України Андрій Бутенко та мер столиці Віталій Кличко.

Вибухи в Києві: школа потрапила під удар

Уранці російський дрон влучив у чотириповерхову школу в Солом’янському районі столиці.

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За інформацією поліції Києва, ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху. Після влучання виникла пожежа.

На момент російської атаки у школі перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу. Усі діти та працівники школи перебували в укритті.

За попередньою інформацією, постраждалих у школі після вибухів у Києві немає.

На місці працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Інформація щодо наслідків влучання російського дрона у школу в Солом’янському районі Києва уточнюється.

Нагадаємо, що вночі проти 1 жовтня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Станом на 08:00 наслідки атаки фіксували у трьох районах столиці.

У Солом’янському районі виникла пожежа на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку та загорілися припарковані автомобілі. Також повідомлялося про влучання у складські приміщення.

У Печерському районі уламки впали на дах нежитлової будівлі та спричинили пожежу, а в Оболонському районі горіло складське приміщення на значній площі.

Внаслідок атаки в Оболонському районі постраждав чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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