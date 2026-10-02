Взрывы в Киеве 2 октября: новое попадание в Южный мост, повреждена многоэтажка
Взрывы в Киеве 2 октября прогремели во время ночной атаки врага.
О последствиях атаки сообщили Киевская городская военная администрация и мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 2 октября: что известно
По данным КГВА, в Дарницком районе в результате вражеской атаки пострадал 25-этажный жилой дом.
Позже Виталий Кличко сообщил, что снаряды попали в верхние этажи жилого многоэтажника в Дарницком районе. В доме начался пожар, экстренные службы уже едут на место.
В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории. По словам Виталия Кличко, повреждены окна в нежилом здании и несколько машин.
Кроме того, во время взрывов в Киеве сегодня, 2 октября, оккупанты снова попали в Южный мост.
— Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место, — сообщил мэр столицы.
Информация о последствиях попадания после взрывов в Киеве 2 октября уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 682-е сутки.
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