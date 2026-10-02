Взрывы в Киеве 2 октября прогремели во время ночной атаки врага.

О последствиях атаки сообщили Киевская городская военная администрация и мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 2 октября: что известно

По данным КГВА, в Дарницком районе в результате вражеской атаки пострадал 25-этажный жилой дом.

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Позже Виталий Кличко сообщил, что снаряды попали в верхние этажи жилого многоэтажника в Дарницком районе. В доме начался пожар, экстренные службы уже едут на место.

В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории. По словам Виталия Кличко, повреждены окна в нежилом здании и несколько машин.

Кроме того, во время взрывов в Киеве сегодня, 2 октября, оккупанты снова попали в Южный мост.

— Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место, — сообщил мэр столицы.

Информация о последствиях попадания после взрывов в Киеве 2 октября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 682-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.