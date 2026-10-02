Российские спецслужбы получили задание активизировать диверсионную деятельность на территории стран Европейского Союза и НАТО. Кремль готовится к проведению гибридных операций, целью которых является ослабление поддержки Украины и возможностей блока.

Об этом сообщило Главное управление разведки в пятницу, 2 октября.

Россия готовится усилить диверсии в странах ЕС и НАТО

По информации ГУР, для проведения операций, в том числе диверсионного характера, Россия планирует использовать агентов, которых Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) и ФСБ завербовали в Европе.

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Российские спецслужбы интересуют военные объекты, критическая инфраструктура и системы связи.

— Среди вероятных целей агрессора — приемные станции спутникового интернета Starlink, расположенные в европейских государствах, — говорится в сообщении.

В разведке проинформировали, что предупредили партнеров о планах российской стороны.

Напомним, верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Альянс усиливает обмен разведывательной информацией в ответ на серию диверсий и других инцидентов, которые, вероятно, связаны с Россией.

Разведывательная служба Министерства обороны Дании сообщила, что в ближайшие месяцы существует “небольшой, но все больший риск” того, что Россия начнет ограниченное военное наступление против одной или нескольких соседних с ней стран НАТО.

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