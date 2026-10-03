Российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской морской инфраструктуре Украины, атаковав грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области.

Об этом сообщает государственное предприятие Администрация морских портов Украины.

Атака на грузовое судно в Одесской области

По данным АМПУ, в результате российского удара по гражданскому грузовому судну погиб матрос-моторист. Еще трое членов экипажа получили ранения разной степени тяжести.

Сейчас смотрят

Спасательные службы и специалисты эвакуировали 13 членов экипажа в безопасное место. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

– Это очередной целенаправленный удар РФ по гражданскому судоходству. Россия продолжает терроризировать мирный торговый флот и моряков, ежедневно рискующих жизнью ради работы украинских морских путей. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении.

Как отмечают в АМПУ, атака на гражданское транспортное средство под иностранным флагом является очередным актом террора со стороны российских войск, направленным на блокирование украинских торговых маршрутов в Черном море.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 683-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.