РФ ударила по судну под флагом Либерии в Одесской области: есть погибший и раненые
- Российские войска нанесли удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области.
- В результате атаки погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа ранены.
Российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской морской инфраструктуре Украины, атаковав грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области.
Об этом сообщает государственное предприятие Администрация морских портов Украины.
Атака на грузовое судно в Одесской области
По данным АМПУ, в результате российского удара по гражданскому грузовому судну погиб матрос-моторист. Еще трое членов экипажа получили ранения разной степени тяжести.
Спасательные службы и специалисты эвакуировали 13 членов экипажа в безопасное место. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
– Это очередной целенаправленный удар РФ по гражданскому судоходству. Россия продолжает терроризировать мирный торговый флот и моряков, ежедневно рискующих жизнью ради работы украинских морских путей. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении.
Как отмечают в АМПУ, атака на гражданское транспортное средство под иностранным флагом является очередным актом террора со стороны российских войск, направленным на блокирование украинских торговых маршрутов в Черном море.
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