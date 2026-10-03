Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній морській інфраструктурі України, атакувавши вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області.

Про це повідомляє державне підприємство Адміністрація морських портів України.

Атака на вантажне судно в Одеській області

За даними АМПУ, внаслідок російського удару по цивільному вантажному судну загинув матрос-моторист. Ще троє членів екіпажу дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Рятувальні служби та фахівці евакуювали 13 членів екіпажу в безпечне місце. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

— Це черговий цілеспрямований удар РФ по цивільному судноплавству. Росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів. Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим, — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в АМПУ, атака на цивільний транспортний засіб під іноземним прапором є черговим актом терору з боку російських військ, спрямованим на блокування українських торговельних маршрутів у Чорному морі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 683-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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