Российские войска днем 4 октября атаковали Носовскую общину в Черниговской области с помощью ударных дронов.

О последствиях атаки сообщила полиция Черниговской области.

Атака на Носовскую общину 4 октября: что известно

По данным полиции, в результате вражеской атаки на Носовскую общину Неженского района огнем уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка.

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Повреждения и разрушения также понесли соседние домохозяйства.

В результате атаки на Носовскую общину 4 октября пострадали три человека — 76-летняя женщина, 55-летний мужчина и 10-летний мальчик.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас правоохранители документируют последствия атаки, фиксируют разрушения и собирают доказательства.

Информация о происшествии будет внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.