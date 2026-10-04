Атака на Носовскую общину 4 октября: уничтожен дом, среди пострадавших — ребенок
Российские войска днем 4 октября атаковали Носовскую общину в Черниговской области с помощью ударных дронов.
О последствиях атаки сообщила полиция Черниговской области.
Атака на Носовскую общину 4 октября: что известно
По данным полиции, в результате вражеской атаки на Носовскую общину Неженского района огнем уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка.
Повреждения и разрушения также понесли соседние домохозяйства.
В результате атаки на Носовскую общину 4 октября пострадали три человека — 76-летняя женщина, 55-летний мужчина и 10-летний мальчик.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сейчас правоохранители документируют последствия атаки, фиксируют разрушения и собирают доказательства.
Информация о происшествии будет внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.