Взрывы в Киеве прогремели днём 4 октября во время атаки ударных беспилотников.

О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 4 октября: что известно

По словам Кличка, в Дарницком районе обломки БпЛА упали на припаркованный автомобиль и на открытую территорию одной из школ. Сейчас смотрят В Днепровском районе обломки беспилотника упали на крышу частного жилого дома. Пожара не возникло. Также в этом районе обломки БпЛА упали на открытой территории возле дороги. Там тоже обошлось без пожара. Информации о пострадавших в результате этой атаки на Киев пока не поступало.

Напомним, что утром 4 октября российские войска во второй раз атаковали Северный мост в Киеве. Было зафиксировано попадание в дорожное полотно моста.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в результате удара также была повреждена тепломагистраль, из-за чего в Деснянском районе временно не будет горячей воды.

После атаки в столице изменили маршруты общественного транспорта. Автобусы № 22 и № 91 с левого на правый берег направили через Дарницкий мост. Также изменили маршруты троллейбусов № 29, 30, 31, 47 и автобусов № 21, 73, 101, 114.

В результате этого нападения пострадали два человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.