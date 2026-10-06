Росія атаковала Суми, внаслідок влучання російського БпЛА у багатоповерхівку є постраждалі.

Атака на Суми 6 жовтня: що відомо

Як повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко та голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, зафіксовано влучання реактивного БпЛА у “спальному”, густонаселеному масиві Зарічного району Сум.

Удар ворог спрямував між 3 та 4 поверхами багатоповерхівки.

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Серед постраждалих 16-річний хлопець, він отримав легкі ушкодження. Медики надають йому необхідну допомогу.

Також поранення отримала жінка – їй надали допомогу на місці.

– Росіяни свідомо атакували житловий сектор у спальному районі обласного центру, – повідомив він.

За його словами, внаслідок російської атаки пошкоджені вікна багатоповерхівки та дитячого садочка. У момент атаки діти перебували в укритті – ніхто з них не постраждав.

Також пошкоджені автомобілі.

Є перебої в газопостачанні мешканців.

Усі наслідки ворожої атаки по місту уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Кривошеєнко

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