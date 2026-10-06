Атака на Суми 6 жовтня: дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі
- Російський реактивний БпЛА влучив у багатоповерхівку в Зарічному районі Сум, удар припав між третім і четвертим поверхами.
- Унаслідок атаки постраждали двоє людей.
- Пошкоджені вікна житлового будинку та дитячого садочка, автомобілі й газопостачання, а наслідки атаки ще уточнюють.
Росія атаковала Суми, внаслідок влучання російського БпЛА у багатоповерхівку є постраждалі.
Атака на Суми 6 жовтня: що відомо
Як повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко та голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, зафіксовано влучання реактивного БпЛА у “спальному”, густонаселеному масиві Зарічного району Сум.
Удар ворог спрямував між 3 та 4 поверхами багатоповерхівки.
Серед постраждалих 16-річний хлопець, він отримав легкі ушкодження. Медики надають йому необхідну допомогу.
Також поранення отримала жінка – їй надали допомогу на місці.
– Росіяни свідомо атакували житловий сектор у спальному районі обласного центру, – повідомив він.
За його словами, внаслідок російської атаки пошкоджені вікна багатоповерхівки та дитячого садочка. У момент атаки діти перебували в укритті – ніхто з них не постраждав.
Також пошкоджені автомобілі.
Є перебої в газопостачанні мешканців.
Усі наслідки ворожої атаки по місту уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сергій Кривошеєнко