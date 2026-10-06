Російські війська завдали серії ударів по автомобільній дорозі в Одеській області. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали цивільні вантажні та легкові автомобілі, є п’ятеро постраждалих.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на автодорогу в Одеській області 6 жовтня: які наслідки

За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранень зазнали п’ятеро людей.

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Зокрема, двох осіб із травмами різного ступеня тяжкості було терміново доправлено до медичного закладу.

Стан одного з госпіталізованих лікарів оцінюють як вкрай важкий. Вони надають усю необхідну допомогу, борються за життя і здоров’я потерпілих.

Під російський удар потрапили вантажні та легкові автомобілі, які рухалися автошляхом.

На місці події працюють усі відповідні екстрені та профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий злочин армії РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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