Взрывы в Запорожье 7 октября: россияне атаковали транспортную инфраструктуру
Объект транспортной инфраструктуры атакован во время утренних взрывов в Запорожье сегодня, 7 октября.
О последствиях атаки сообщил и. о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Взрывы в Запорожье 7 октября: что известно
Перед тем как раздались взрывы в Запорожье, Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке корректируемыми авиабомбами по региону. Позже добавились предупреждения о движении крылатых ракет и реактивных беспилотников к городу.
Позже Семикин заявил, что российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья.
Из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.
Жителей призвали учитывать это при поездках и следить за официальной информацией.
Информации о пострадавших пока нет.
Окончательные последствия взрывов в Запорожье сегодня, 7 октября, уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.
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