Объект транспортной инфраструктуры атакован во время утренних взрывов в Запорожье сегодня, 7 октября.

О последствиях атаки сообщил и. о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье 7 октября: что известно

Перед тем как раздались взрывы в Запорожье, Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке корректируемыми авиабомбами по региону. Позже добавились предупреждения о движении крылатых ракет и реактивных беспилотников к городу.

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Позже Семикин заявил, что российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья.

Из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.

Жителей призвали учитывать это при поездках и следить за официальной информацией.

Информации о пострадавших пока нет.

Окончательные последствия взрывов в Запорожье сегодня, 7 октября, уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.