Об’єкт транспортної інфраструктури атаковано під час ранкових вибухів у Запоріжжі сьогодні, 7 жовтня.

Про наслідки атаки повідомив в.о. очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Перед тим як пролунали вибухи у Запоріжжі, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку керованими авіабомбами по регіону. Пізніше додалися попередження про рух крилатих ракет та реактивних безпілотників до міста.

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Пізніше Михайло Семікін заявив, що російські війська атакували об’єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя.

Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.

Жителів закликали враховувати це під час поїздок та стежити за офіційною інформацією.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі сьогодні, 7 жовтня, уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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