Вибухи у Кременчуці 7 жовтня: місто під масованою ракетно-дроновою атакою
Вибухи у Кременчуці 7 жовтня прогриміли під час ранкової масованої ракетно-дронової атаки.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Вибухи у Кременчуці 7 жовтня: що відомо
За словами Дяківнича, упродовж ранку 7 жовтня Полтавщина перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою.
Повітряні сили ЗСУ сповіщають про рух крилатих ракет у напрямку Кременчука, Олександрії та Полтави.
Жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Інформації про наслідки вибухів у Кременчуці 7 жовтня та постраждалих наразі немає.
Остаточні наслідки вибухів у Кременчуці сьогодні, 7 жовтня, уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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