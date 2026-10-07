Вибухи у Кременчуці 7 жовтня прогриміли під час ранкової масованої ракетно-дронової атаки.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За словами Дяківнича, упродовж ранку 7 жовтня Полтавщина перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою.

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Повітряні сили ЗСУ сповіщають про рух крилатих ракет у напрямку Кременчука, Олександрії та Полтави.

Жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Інформації про наслідки вибухів у Кременчуці 7 жовтня та постраждалих наразі немає.

Остаточні наслідки вибухів у Кременчуці сьогодні, 7 жовтня, уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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