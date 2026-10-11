Днем прогремели взрывы в Харькове. Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по частному сектору Немышлянского района.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 11 октября: что известно

Попадание зафиксировали на территории станции технического обслуживания автомобилей (СТО), расположенной рядом с частными домами. В результате удара на месте вспыхнул пожар, повреждены жилые дома и автомобили.

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По состоянию на 14:20 Игорь Терехов сообщил о трех пострадавших. Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали 7-летний мальчик, 44-летняя женщина, 30-летний и 61-летний мужчина.

В 15:03 стало известно, что пострадали восемь человек.

По предварительной информации, в результате российского удара два частных дома уничтожены до основания, еще около 15 домов повреждены взрывной волной. Горят несколько автомобилей.

По словам Игоря Терехова, спасатели из-под завалов одного из поврежденных домов вытащили мужчину. Впоследствии мэр уточнил, что это была женщина 35 лет. К сожалению, от полученных травм она скончалась.

10 октября российские ударные дроны атаковали Харьков. Один беспилотник типа Молния атаковал Холодногорский район. Другое попадание произошло в медицинское учреждение в Слободском районе. Местные власти сообщили о пяти пострадавших. Двум женщинам понадобилась госпитализация. Еще две женщины и пострадавший спасатель получили помощь на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 691-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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