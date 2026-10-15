В Киеве после аварийных отключений заработали графики почасовых отключений.

Отключения света в Киеве: что известно

Как сообщил ДТЭК, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после массированной атаки – столица возвращается к графикам отключений.

Посмотреть графики можно в чат-боте, на сайте или в приложении Киев Цифровой.

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Также график можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Ситуация в энергосистеме

Утром 14 октября Укрэнерго сообщало, что потребление электроэнергии отвечает сезонным показателям. В то же время враг совершил массированную ракетную атаку на энергообъекты в нескольких регионах, в результате чего были обесточены потребители в Киеве, Харьковской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях.

Напомним, что утром 14 октября в Киеве произошли аварийные отключения света из-за массированного российского удара по энергетическим объектам столицы и области.

Стабилизационные графики не действовали в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском районах и части Голосеевского района.

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