У Києві вранці 15 жовтня пролунали вибухи – зафіксоване падіння уламків у Печерському районі.

Вибухи у Києві 15 жовтня: що відомо

Міський голова Віталій Кличко, ДСНС України та КМДА повідомили, що у Печерському районі уламки впали на відкритій території житлового будинку.

– У Печерському районі БпЛА впав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку, – написав мер у Telegram.

Відомо, що внаслідок атаки на столицю постраждали 6 людей.Чотирьох постраждалих — 68-річного чоловіка та трьох жінок, віком 24, 49 та 64 років — госпіталізовано.

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Також пошкоджено фасад та скління вікон 5-поверхового житлового будинку, фасад, частину покрівлі двох 3-поверхових житлових будинків.

Крім того, уламками та вибуховою хвилею пошкоджені житлові будівлі, два навчальних заклади та близько 20 транспортних засобів.

Після російської атаки у Печерському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим.

Адреса: вул. Катерини Білокур, 3.

У штабі постраждалі можуть:

подати заяву на отримання матеріальної допомоги;

отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене майно та державних програм підтримки;

дізнатися про порядок подальших дій і перелік необхідних документів.

Нагадаємо, що у Києві 14 жовтня пролунали вибухи – було завдано удару по кількох енергообʼєктах. У столиці виникли перебої з електропостачанням.

Внаслідок російських ударів від вечора 13 жовтня загинули п’ятеро людей, ще 36 постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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