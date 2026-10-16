Вночі Волинь атакували близько 20 ворожих дронів типу Шахед. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.

Про це повідомив Роман Романюк, голова Волинської обласної військової адміністрації.

Атака на Волинь 16 жовтня

Внаслідок атаки станом на 08:00 без світла залишилося 370 тис. абонентів. Енергетики працюють над заживленням користувачів.

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У Маневичах постраждало приватне підприємство Агрофрукт ЛТД. Там загинула одна людина, ще вісім отримали поранення. Рятувальники ДСНС локалізували пожежу. Ліквідація наслідків триває.

Під час ранкових повітряних тривог внаслідок атаки реактивного Шахеда постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Горить господарська будівля. Попередньо, ніхто не постраждав.

Станом на 11:00 без електропостачання лишається ще 270 тис. абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

— Тому в області відновлюємо роботу стаціонарних Пунктів незламності. Щодо інших систем забезпечення сталого функціонування області: обʼєкти критичної інфраструктури працюють на резервних джерелах живлення. Ситуація не проста, але контрольована, — наголосив Роман Романюк.

Можливий викид аміаку

Голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк попередив, що у зв’язку з можливою загрозою аварійної ситуації на одному з підприємств селища може статися викид аміаку.

У разі виникнення такої ситуації треба негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері, вентиляційні отвори. Вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які подають повітря ззовні. За можливості перебувати на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря.

Також необхідно захистити органи дихання спеціальним протигазом або вологою тканиною. Не варто виходити на вулицю без потреби.

У разі оголошення евакуації дотримуватися вказівок рятувальників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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