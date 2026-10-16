По меньшей мере пять человек пострадали во время взрывов в Умани сегодня, 16 октября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрывы в Умани сегодня, 16 октября: что известно

Дом и склады загорелись после взрывов в Умани сегодня, 16 октября.

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Пожар в многоэтажке произошел в результате падения беспилотника.

От удара неподалеку подвергся разрушениям сторожевой дом. Там из-под завалов удалось спасти мужчину.

На другой локации загорелись торговые склады. Пожар спасатели уже локализовали.

По данным главы ОВА, сейчас известно о пяти пострадавших. Троих госпитализировали, другим медики оказали помощь на месте.

На месте взрывов работают все оперативные службы.

Отметим, что в 04:50 и 06:04 16 октября прогремели также взрывы в Черкассах.

Игорь Табурец уточнил, что в результате падения вражеского БпЛА произошел пожар на территории частного предприятия. Возгорание оперативно ликвидировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Табурец

Фото: Игорь Табурец

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