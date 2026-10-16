Взрывы в Умани: вспыхнул дом и склады, есть раненые
По меньшей мере пять человек пострадали во время взрывов в Умани сегодня, 16 октября.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.
Взрывы в Умани сегодня, 16 октября: что известно
Дом и склады загорелись после взрывов в Умани сегодня, 16 октября.
Пожар в многоэтажке произошел в результате падения беспилотника.
От удара неподалеку подвергся разрушениям сторожевой дом. Там из-под завалов удалось спасти мужчину.
На другой локации загорелись торговые склады. Пожар спасатели уже локализовали.
По данным главы ОВА, сейчас известно о пяти пострадавших. Троих госпитализировали, другим медики оказали помощь на месте.
На месте взрывов работают все оперативные службы.
Отметим, что в 04:50 и 06:04 16 октября прогремели также взрывы в Черкассах.
Игорь Табурец уточнил, что в результате падения вражеского БпЛА произошел пожар на территории частного предприятия. Возгорание оперативно ликвидировали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Табурец
Фото: Игорь Табурец