Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Атака на Хмельнитчину: в Шепетовском районе произошел пожар на нефтебазе
Поздним вечером российские ударные дроны снова атаковали Хмельницкую область. В регионе активно работала наша противовоздушная оборона. В то же время, есть и последствия атаки.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Атака на Хмельнитчину 15 октября: что известно
В результате вражеской атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе. Для ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.
Сейчас смотрят
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.