Поздним вечером российские ударные дроны снова атаковали Хмельницкую область. В регионе активно работала наша противовоздушная оборона. В то же время, есть и последствия атаки.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Атака на Хмельнитчину 15 октября: что известно

В результате вражеской атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе. Для ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.

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