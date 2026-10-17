Один человек погиб и по меньшей мере 15 человек пострадали в результате атаки на Херсон на рассвете 17 октября.

О последствиях атаки сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько и Херсонская ГВА.

Атака на Херсон 17 октября: что известно

Утром 17 октября российские войска атаковали с воздуха Корабельный район Херсона.

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По данным областной прокуратуры, военные РФ нанесли массированные авиаудары по Херсону, выпустив по городу, по предварительным данным, восемь корректируемых авиационных бомб.

Повреждены по меньшей мере четыре многоэтажных жилых дома, транспортные средства и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В результате удара по жилым кварталам погиб 64-летний мужчина, который работал водителем скорой помощи.

По словам Ярослава Шанько, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Число пострадавших в результате утренней атаки выросло до 15 человек, среди которых двое детей.

В частности, ранения получила семья, которая находилась в своей квартире во время российского авиаудара. Это 28-летняя женщина, 37-летний мужчина и их грудной ребенок возрастом один месяц.

Все трое получили взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и акубаротравмы. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате атаки на Херсон 17 октября пострадала 11-летняя девочка. Врачи диагностировали у нее взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и ушиб затылочной области. Состояние девочки оценивают как средней тяжести.

От вражеского авиаудара пострадала также парамедик. Женщина в больнице с минно-взрывной травмой и огнестрельно-осколочным ранением правой голени.

Среди других пострадавших — 81-летний мужчина, у которого диагностировали взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и ушиб головы.

Кроме того, в больницу доставили 64-летнего мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ключицы, а также 73-летнюю женщину с взрывной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой и акубаротравмой.

Ранения получили и две 75-летние женщины. Одна из них получила минно-взрывную травму, акубаротравму и закрытый перелом левого предплечья со смещением. Ее будут лечить амбулаторно.

Другую 75-летнюю женщину госпитализировали с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, а также открытым переломом левой ноги.

Также пострадали 57-летняя женщина и 57-летний мужчина. У мужчины, который был в квартире во время удара, диагностировали взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и ссадины на лице.

В больнице находятся и 80-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 38 и 36 лет. Все они в момент удара находились в своих квартирах.

У женщины диагностировали взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и осколочное ранение затылочного участка головы.

У 38-летнего мужчины — взрывная и черепно-мозговая травмы, акубаротравма и осколочные ранения обеих голеней.

36-летний мужчина получил контузию, взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, грудной клетки, руки.

Окончательные последствия атаки на Херсон 17 октября уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Херсонская областная прокуратура