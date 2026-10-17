В ночь на 17 октября российские войска атаковали Славянск Донецкой области авиабомбами ФАБ-250.

О последствиях атаки сообщила Славянская городская военная администрация со ссылкой на ее начальника Вадима Ляха.

Атака на Славянск 17 октября: что известно

В 03:40 российские войска нанесли авиаудар по спальному микрорайону Славянска, применив авиабомбы ФАБ-250.

Сейчас смотрят

По словам главы городской военной администрации Вадима Ляха, попадания зафиксировали возле двух многоэтажных жилых домов. На обоих местах под завалами могут находиться люди, поэтому поисковые работы продолжаются.

В целом в результате атаки на Славянск 17 октября российские удары повредили восемь многоэтажных домов, два из которых частично разрушены. Также пострадали автомобили и техника коммунального предприятия.

По предварительным данным, в результате ночного удара погиб один человек, еще 10 пострадали. Четырех раненых госпитализировали.

Всего за последние сутки и утром 17 октября в Славянске ранения получили 16 человек, среди них 17-летняя девушка.

Поисковые работы на местах попаданий продолжаются.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.