Атака на Славянск 17 октября: есть жертва, пострадавшие, под завалами домов ищут людей
В ночь на 17 октября российские войска атаковали Славянск Донецкой области авиабомбами ФАБ-250.
О последствиях атаки сообщила Славянская городская военная администрация со ссылкой на ее начальника Вадима Ляха.
Атака на Славянск 17 октября: что известно
В 03:40 российские войска нанесли авиаудар по спальному микрорайону Славянска, применив авиабомбы ФАБ-250.
По словам главы городской военной администрации Вадима Ляха, попадания зафиксировали возле двух многоэтажных жилых домов. На обоих местах под завалами могут находиться люди, поэтому поисковые работы продолжаются.
В целом в результате атаки на Славянск 17 октября российские удары повредили восемь многоэтажных домов, два из которых частично разрушены. Также пострадали автомобили и техника коммунального предприятия.
По предварительным данным, в результате ночного удара погиб один человек, еще 10 пострадали. Четырех раненых госпитализировали.
Всего за последние сутки и утром 17 октября в Славянске ранения получили 16 человек, среди них 17-летняя девушка.
Поисковые работы на местах попаданий продолжаются.
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