Взрывы в Сумах 17 октября прогремели во время российской атаки корректируемыми авиабомбами.

О последствиях российской атаки сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 17 октября: что известно

Утром 17 октября российские войска нанесли удары корректируемыми авиабомбами по территории Сумской общины.

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По предварительной информации начальника Сумской ОВА Олега Григорова, оккупанты применили восемь корректируемых авиабомб, четыре из которых попали прямо в Сумы.

Одно из попаданий зафиксировали в жилом районе на окраине областного центра. В результате российского удара погиб 42-летний мужчина, еще как минимум двое людей получили ранения.

Еще одна российская авиабомба задела многоэтажный жилой дом и попала в водоем. По словам главы области, это позволило избежать тяжелых последствий.

На местах ударов продолжается поисково-спасательная операция. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Информация о масштабах разрушений и окончательном количестве пострадавших в результате взрывов в Сумах 17 октября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумська ОВА

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