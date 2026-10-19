Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Удар по парку на Харківщині: загинуло 6 людей, серед яких — троє дітей
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- Росіяни атакували центральний парк Нової Водолаги на Харківщині.
- Є жертви та поранені, на місці працюють екстрені служби.
Сьогодні вдень, 19 жовтня, росіяни безпілотником атакували центральний парк Нової Водолаги на Харківщині. На жаль, є жертви.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.
Удар по Новій Водолазі 19 жовтня
Удар стався у той момент, коли у парку було багато людей, зокрема дітей.
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Спочатку повідомлялося про двох загиблих жінок та одне немовля у візочку. Щонайменше 14 людей отримали поранення, серед них — семеро дітей.
Згодом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість жертв зросла до шести, з яких троє — дітей.
На місці ворожого удару працюють екстрені служби: надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
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