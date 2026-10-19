Сьогодні вдень, 19 жовтня, росіяни безпілотником атакували центральний парк Нової Водолаги на Харківщині. На жаль, є жертви.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Удар по Новій Водолазі 19 жовтня

Удар стався у той момент, коли у парку було багато людей, зокрема дітей.

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Спочатку повідомлялося про двох загиблих жінок та одне немовля у візочку. Щонайменше 14 людей отримали поранення, серед них — семеро дітей.

Згодом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість жертв зросла до шести, з яких троє — дітей.

На місці ворожого удару працюють екстрені служби: надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

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