В Киеве возобновили движение по красной линии метро после атаки РФ
Утром 20 октября в Киеве возобновили движение поездов по всей красной линии метро после повреждений, вызванных российской атакой 19 октября.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Движение по красной ветке киевского метро возобновлено: что известно
Поезда красной линии столичного метро снова курсируют между конечными станциями Академгородок и Лесная.
Станция Лесная возобновила работу в обычном режиме и принимает пассажиров на вход и выход.
В то же время станция Черниговская до сих пор закрыта для пассажирских перевозок. Поезда проезжают мимо нее без остановки.
Во время российской атаки на Киев в ночь на 19 октября станция метро Черниговская была повреждена.
В частности, пострадали витражные окна, платформа и фасад станции.
Кроме того, российский обстрел повредил пути, контактную рельсу, систему электроснабжения и оборудование, обеспечивающее управление движением поездов.
В ночь на 19 октября российские войска совершили массированную атаку на Киев, в результате которой была повреждена инфраструктура столичного метрополитена.
Из-за повреждений станции Лесная и Черниговская временно закрыли для пассажиров.
Поезда красной линии курсировали только между станциями Академгородок и Дарница.