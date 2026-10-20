Утром 20 октября в Киеве возобновили движение поездов по всей красной линии метро после повреждений, вызванных российской атакой 19 октября.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение по красной ветке киевского метро возобновлено: что известно

Поезда красной линии столичного метро снова курсируют между конечными станциями Академгородок и Лесная.

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Станция Лесная возобновила работу в обычном режиме и принимает пассажиров на вход и выход.

В то же время станция Черниговская до сих пор закрыта для пассажирских перевозок. Поезда проезжают мимо нее без остановки.

Во время российской атаки на Киев в ночь на 19 октября станция метро Черниговская была повреждена.

В частности, пострадали витражные окна, платформа и фасад станции.

Кроме того, российский обстрел повредил пути, контактную рельсу, систему электроснабжения и оборудование, обеспечивающее управление движением поездов.

В ночь на 19 октября российские войска совершили массированную атаку на Киев, в результате которой была повреждена инфраструктура столичного метрополитена.

Из-за повреждений станции Лесная и Черниговская временно закрыли для пассажиров.

Поезда красной линии курсировали только между станциями Академгородок и Дарница.

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