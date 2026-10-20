Уночі проти 20 жовтня Росія масовано атакувала Україну 165 безпілотниками різних типів, більшість із яких були реактивними. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, склади, а також об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури. Є загиблі та поранені.

За даними Міністерства енергетики України, вночі та вранці російські війська атакували енергетичні об’єкти одразу у семи областях — Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій. Унаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання.

Крім того, наслідки російських атак зафіксували на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Волині, Сумщині та Миколаївщині. У низці регіонів виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

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Детальніше про наслідки масованої атаки на Україну 20 жовтня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Атака на Україну 20 жовтня: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі проти 20 жовтня, починаючи з 18:00 19 жовтня, російські війська атакували Україну 165 безпілотниками різних типів.

Для повітряного нападу противник застосував ударні дрони Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, а також безпілотники-імітатори типу Пародія.

Із загальної кількості запущених безпілотників 105 були реактивними Shahed.

За попередніми даними, станом на 08:00 20 жовтня українська протиповітряна оборона збила або приглушила 115 ворожих безпілотників, серед яких 73 реактивні Shahed, а також дрони Гербера та БпЛА інших типів.

Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 30 локаціях. Ще у 13 місцях впали уламки збитих безпілотників.

Наслідки атаки на Харківщину

Уночі проти 20 жовтня російські війська атакували Ізюм Харківської області ударними безпілотниками.

Під ударами опинилися житловий сектор та цивільна інфраструктура міста.

За інформацією ДСНС та Ізюмської міської військової адміністрації, внаслідок влучань виникли чотири осередки пожеж.

На територіях приватних домоволодінь горіли житлові будинки, господарські та надвірні споруди.

Крім того, російський удар спричинив руйнування та пожежу в будівлі управління освіти Ізюмської міської ради.

Також пошкоджено житлові й інші будівлі та легкові автомобілі.

Унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей. У них зафіксували гостру реакцію на стрес. Усім надають необхідну допомогу.

Попри загрозу повторних ударів, на місцях працювали підрозділи ДСНС, зокрема офіцери-рятувальники громади.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину

Уранці 20 жовтня російські війська атакували передмістя Дніпра.

За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, під ударом опинилися складські приміщення. Внаслідок атаки виникла пожежа.

За оновленою інформацією, кількість поранених зросла до чотирьох.

Двоє постраждалих перебувають у лікарні. 33-річний чоловік дістав опіки всього тіла та перебуває у вкрай важкому стані.

Ще один постраждалий, 30-річний чоловік, також дістав опіки. Його стан медики оцінюють як тяжкий.

Крім того, під час ударів по передмістю Дніпра пошкоджено приватні будинки. Зокрема, понівечено дахи, вибито вікна та пошкоджено паркани.

Інформація про остаточні наслідки атаки уточнюється.

Наслідки атаки на Київщину

Уранці 20 жовтня російський безпілотник атакував район поблизу автодороги Київ — Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів.

Унаслідок удару загорілися два легкові автомобілі.

За даними Київської обласної прокуратури та ДСНС, загинули троє людей, ще четверо дістали травми.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок падіння безпілотника біля АЗС у Голосіївському районі столиці, на межі з Київською областю, загинула одна людина, а шестеро постраждали.

Через російську атаку рух транспорту на цій ділянці автодороги Київ — Одеса обмежили.

На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Крім того, ввечері 19 жовтня російські війська атакували виробничо-складську будівлю в Обухівському районі Київщини.

На території підприємства виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

За оновленими даними ДСНС, внаслідок цього удару загинули троє людей — чоловік та двоє жінок. Їхні тіла виявили під час ліквідації наслідків атаки.

Ще шестеро людей дістали поранення.

На місці триває розбір завалів.

Наслідки атаки на Львівщину

Уночі проти 20 жовтня російські війська атакували Львівську область реактивними безпілотниками.

За інформацією обласної влади, під ударами опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури в різних районах області.

На території Солонківської громади пошкоджено покрівлі житлового та двох дачних будинків.

Ворожі безпілотники рухалися на великій швидкості та часто змінювали курс. Роботу протиповітряної оборони ускладнював туман.

Попри складні умови, українські захисники знищували ворожі цілі.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Наслідки атаки на Хмельниччину

Уночі проти 20 жовтня російські війська атакували Хмельницьку область.

У Шепетівському районі внаслідок удару пошкоджено церкву.

Зокрема, пошкоджень зазнали фасад будівлі, вікна та дзвіниця.

Крім того, російські війська атакували одне з підприємств області. На місці працюють відповідні служби.

За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.

Наслідки атаки на Сумщину

Близько 02:00 20 жовтня російські безпілотники атакували Суми.

У Зарічному районі міста зафіксували два влучання ворожих дронів, один із яких, попередньо, був типу Shahed.

Під ударами опинилися багатоквартирний житловий будинок та складське приміщення.

На обох локаціях виникли пожежі, які рятувальники локалізували.

Крім того, російські безпілотники влучили в нежитлові приміщення в Сумській та Роменській громадах.

Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені тимчасово припиняти роботи та відходити в безпечні місця. Згодом осередки горіння ліквідували.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Наслідки атаки на Тернопільщину

Уночі проти 20 жовтня російські безпілотники кілька разів заходили в повітряний простір Тернопільської області.

За інформацією обласної влади, під ударами опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури.

У Кременецькому районі пошкоджено три енергетичні об’єкти, а в Чортківському районі — приватні домогосподарства.

На пошкоджених об’єктах працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Станом на 08:00 інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки атаки на Одещину

Уночі проти 20 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області.

За даними ДТЕК, під ударами опинилися одразу три енергетичні об’єкти компанії.

Унаслідок атаки в окремих районах області виникли перебої з електропостачанням.

Частину домівок уже вдалося знову підключити до електромережі, однак 32,7 тис. родин залишаються без світла.

Критична інфраструктура працює від резервних джерел живлення. Енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Крім того, вранці 20 жовтня російські війська завдали удару по адміністративній будівлі в Одеському районі.

Унаслідок атаки зруйновано дах та пошкоджено внутрішні приміщення будівлі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Наслідки атаки на Рівненщину

Уночі проти 20 жовтня російські безпілотники атакували Рівненську область.

Унаслідок ударів у багатьох населених пунктах регіону виникли перебої з електропостачанням.

Зокрема, проблеми зі світлом зафіксували на Дубенщині. Згодом електропостачання там відновили.

Крім того, в житловій зоні внаслідок атаки вибито вікна.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання в інших населених пунктах області.

Наслідки атаки на Миколаївщину

Уночі проти 20 жовтня російські війська атакували Миколаїв ракетою Бандероль.

За даними обласної влади, внаслідок удару поранення дістала 77-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці.

Також пошкоджено фасад і вікна багатоквартирного житлового будинку та знищено три легкові автомобілі.

Напередодні вдень російські війська атакували Миколаїв безпілотниками Shahed. Унаслідок ударів пошкоджено 11 приватних будинків. Люди не постраждали.

Крім того, протягом минулої доби російські FPV-дрони атакували Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району.

У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Загалом протягом доби під ударами перебували об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури області.

Наслідки атаки на Житомирщину

Протягом минулої доби та ночі проти 20 жовтня та ранку російські війська завдали низки ударів по цивільних об’єктах Житомирської області.

За даними обласної влади, під ударами опинилися об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури.

Зокрема, пошкоджено будівельний супермаркет у Житомирській громаді, залізничний вокзал в Овруцькій громаді та залізничні колії в Олевській громаді.

Унаслідок атак виникли пожежі. Рятувальники ліквідують наслідки влучань, зокрема триває гасіння одного з осередків займання.

Сапери ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Наслідки атаки на Волинь

Уночі проти 20 жовтня російські війська масовано атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу Shahed.

За інформацією обласної влади, ворожі дрони заходили в повітряний простір регіону фактично щогодини. Загалом над Волинню зафіксували близько 15 безпілотників, декілька з яких згодом полетіли в напрямку Львівської області.

Основними цілями російських ударів стали об’єкти електроенергетики та цивільної інфраструктури. Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель.

У місті пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування автомобілів та стоянку вантажівок із напівпричепами.

Крім того, зафіксовано влучання на території торговельного центру Епіцентр, де пошкоджено складські приміщення.

Попри інтенсивність російських атак, за попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Унаслідок ударів виникли перебої з електропостачанням. Водночас станом на 09:00 майже всю область забезпечено електроенергією. Без світла залишалися лише декілька населених пунктів Луцького району.

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