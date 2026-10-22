Нічна атака на Україну: РФ запустила Іскандери, Циркони, Онікси та 210 дронів
Уночі проти 22 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 22 жовтня: що відомо
Уночі проти 22 жовтня, починаючи з 18:00 21 жовтня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні ракетами та ударними безпілотниками.
Під час нічної атаки на Україну противник застосував:
- ракети Іскандер-М/ С-400/ Циркон/Онікс із Курської, Брянської та Ростовської областей РФ;
- 210 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія. Серед них 110 були реактивними.
Безпілотники запускали з районів Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому у Криму.
За інформацією Повітряних сил, основним напрямком російського удару став Київ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 22 жовтня протиповітряна оборона збила або приглушила 181 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Серед знешкоджених цілей — 87 реактивних Shahed.
Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 32 локаціях. Ще на восьми локаціях впали уламки збитих цілей.
Атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються 10 ударних безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.