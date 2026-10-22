Уночі проти 22 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 22 жовтня: що відомо

Уночі проти 22 жовтня, починаючи з 18:00 21 жовтня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні ракетами та ударними безпілотниками.

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Під час нічної атаки на Україну противник застосував:

ракети Іскандер-М С-400 Циркон Онікс

210 ударних БпЛА типу Shahed

Безпілотники запускали з районів Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому у Криму.

За інформацією Повітряних сил, основним напрямком російського удару став Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 22 жовтня протиповітряна оборона збила або приглушила 181 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Серед знешкоджених цілей — 87 реактивних Shahed.

Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 32 локаціях. Ще на восьми локаціях впали уламки збитих цілей.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються 10 ударних безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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