Унаслідок вибухів у Лозовій Харківської області 22 жовтня загинули, щонайменше, двоє людей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Лозовій 22 жовтня: що відомо

За інформацією Олега Синєгубова, російські окупанти завдали удару по ринку в Лозовій.

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За попередніми даними, унаслідок вибухів у Лозовій 22 жовтня загинули двоє людей, ще 11 постраждали.

На місці російського удару працюють медики, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та правоохоронці.

Інформацію про стан постраждалих, масштаби руйнувань та тип озброєння, яким російські війська атакували ринок, наразі не повідомляли.

Нагадаємо, що вночі 22 жовтня російські війська атакували Лиманівку Лозівського району Харківської області. Загинула 42-річна жінка, ще дев’ятеро людей постраждали, зокрема двоє хлопчиків віком 10 і 13 років.

Уночі та вранці 22 жовтня Росія також атакувала Харків безпілотниками.

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