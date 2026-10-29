Сегодня ночью, 29 октября, российские ударные дроны атаковали Харьков. Есть попадания.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Атака на Харьков 29 октября

Около 03:17 зафиксирован вражеский удар по Холодногорскому району. На месте удара произошел пожар.

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В 04:40 Игорь Терехов сообщил о еще одном взрыве. Российский ударный дрон атаковал Салтовский район. По уточненной информации Ситуационного центра Харькова, враг нанес удар по учебному заведению.

Утром руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что раздался взрыв в Индустриальном районе. В результате атаки дрона пострадал человек. Медики оказывают необходимую помощь.

В ночь на 28 октября РФ атаковала Основянский район Харькова реактивным беспилотником. В результате удара пострадали пять человек.

Днем 28 октября Харьков снова был под вражеской атакой. Под удар попал Основянский район. В результате взрывов погиб 60-летний мужчина, еще четыре человека пострадали. В частности, 46-летнего, 56-летнего и 41-летнего мужчин с травмами разной степени госпитализировали в больницу. Также медицинская помощь понадобилась 48-летней женщине.

Вечером 12 октября РФ несколько раз атаковала Харьков боеприпасами Бандероль. В Холодногорском районе повреждены частные дома, возникли пожары.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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