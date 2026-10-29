Сегодня утром раздался взрыв в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрыв в Павлограде 29 октября

Враг ударил беспилотником. Загорелись магазин и частный дом.

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По информации главы ОВА, в результате атаки россиян на Павлоград 15-летняя девочка получила ранения. Девочка в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Накануне днем ​​россияне также ударили по Павлограду. Тогда ранения получил 15-летний парень. У него осколочные ранения. Медики оценивают состояние подростка как средней тяжести.

26 октября в результате атаки на Павлоград один человек погиб, еще по меньшей мере семеро получили ранения, среди которых двое детей.

3 октября в результате вражеского удара по городу ранения получил мужчина. Загорелись продовольственные склады.

1 октября РФ дважды атаковала Павлоград. Ранения получили 69-летняя женщина и мужчины 24 и 42 лет.Все трое были госпитализированы, женщина – в тяжелом состоянии. Информация о разрушении не предоставлялась.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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