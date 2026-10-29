Вибух у Павлограді 29 жовтня: поранено 15-річну дівчинку
Сьогодні зранку пролунав вибух у Павлограді на Дніпропетровщині.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибух у Павлограді 29 жовтня
Ворог ударив безпілотником. Зайнялися магазин та приватний будинок.
За інформацією голови ОВА, внаслідок атаки росіян на Павлоград 15-річна дівчинка отримала поранення. Дівчинка у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Напередодні вдень росіяни також вдарили по Павлограду. Тоді поранення дістав 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення. Медики оцінюють стан підлітка як середньої тяжкості.
26 жовтня внаслідок атаки на Павлоград одна людина загинула, ще щонайменше семеро дістали поранення, серед яких є двоє дітей.
3 жовтня внаслідок ворожого удару по місту поранення дістав чоловік. Загорілися продовольчі склади.
1 жовтня РФ двічі атакувала Павлоград. Поранення дістали 69-річна жінка і чоловіки 24 і 42 років. Усі троє бути госпіталізовані, жінка – у важкому стані. Інформація про руйнування не надавалася.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.