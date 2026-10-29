Сьогодні зранку пролунав вибух у Павлограді на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибух у Павлограді 29 жовтня

Ворог ударив безпілотником. Зайнялися магазин та приватний будинок.

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За інформацією голови ОВА, внаслідок атаки росіян на Павлоград 15-річна дівчинка отримала поранення. Дівчинка у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Напередодні вдень росіяни також вдарили по Павлограду. Тоді поранення дістав 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення. Медики оцінюють стан підлітка як середньої тяжкості.

26 жовтня внаслідок атаки на Павлоград одна людина загинула, ще щонайменше семеро дістали поранення, серед яких є двоє дітей.

3 жовтня внаслідок ворожого удару по місту поранення дістав чоловік. Загорілися продовольчі склади.

1 жовтня РФ двічі атакувала Павлоград. Поранення дістали 69-річна жінка і чоловіки 24 і 42 років. Усі троє бути госпіталізовані, жінка – у важкому стані. Інформація про руйнування не надавалася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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