Россияне атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Удары по Запорожью 29 октября

Сначала сообщалось, что в результате атаки на автобус ранены женщина и мужчина. Впоследствии количество раненых увеличилось до четырех человек.

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Позже Михаил Семикин сообщил, что россияне нанесли два удара по Запорожью. Ранены двое мужчин — 66 и 41 лет.

Взрывы повреждены 15 транспортных средств, складское здание и линия электропередач. На месте возник пожар. Пострадала и многоэтажка.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В ночь на 26 октября враг атаковал Запорожье. В результате обстрела повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. Пострадали четыре человека: 30-летняя женщина, 61-летний мужчина, женщина в возрасте 22 лет и 40-летний мужчина.

25 октября три человека получили ранения во время взрывов в Запорожье.

В результате взрывов в Запорожье 24 октября пострадали два человека. Оккупанты атаковали объект инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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