Атака на Казатин: РФ ударила по территории общежития, есть погибшие, пострадали дети
В результате российской атаки на Казатинскую общину Винницкой области погибли два человека, еще трое детей получили ранения.
Впоследствии стало известно, что ранения также получил 24-летний мужчина.
Атака на Казатин 1 ноября 2026 года: что известно
Как сообщили начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная и ГСЧС Украины, российский беспилотник попал на территорию общежития профессионального училища. Удар пришелся на участок между общежитием и одним из учебных заведений.
Ранее сообщалось о погибшем мужчине. По уточненной информации, погибшей оказалась 13-летняя девочка.
Также в тяжелом состоянии в реанимацию доставили женщину, однако спасти ее жизнь медикам не удалось.
Среди пострадавших две пятилетние девочки и 16-летний парень. Всех троих госпитализировали с травмами средней тяжести. Дети получают необходимую медицинскую помощь.
В больницу также доставили 24-летнего мужчину с легкими травмами. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В результате попадания также загорелись два автомобиля. Спасатели ликвидировали пожары.
На месте российской атаки работают экстренные и соответствующие службы. Информация о последствиях удара уточняется.
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