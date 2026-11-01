В результате российской атаки на Казатинскую общину Винницкой области погибли два человека, еще трое детей получили ранения.

Впоследствии стало известно, что ранения также получил 24-летний мужчина.

Атака на Казатин 1 ноября 2026 года: что известно

Как сообщили начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная и ГСЧС Украины, российский беспилотник попал на территорию общежития профессионального училища. Удар пришелся на участок между общежитием и одним из учебных заведений.

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Ранее сообщалось о погибшем мужчине. По уточненной информации, погибшей оказалась 13-летняя девочка.

Также в тяжелом состоянии в реанимацию доставили женщину, однако спасти ее жизнь медикам не удалось.

Среди пострадавших две пятилетние девочки и 16-летний парень. Всех троих госпитализировали с травмами средней тяжести. Дети получают необходимую медицинскую помощь.

В больницу также доставили 24-летнего мужчину с легкими травмами. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате попадания также загорелись два автомобиля. Спасатели ликвидировали пожары.

На месте российской атаки работают экстренные и соответствующие службы. Информация о последствиях удара уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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