В ночь на 1 ноября 2026 года российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Атака на Киевскую область 1 ноября: что известно

По данным Киевской ОВА, российские войска уже вторую сутки подряд атакуют область беспилотниками.

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За последние сутки повреждения зафиксировали в Бориспольском, Обуховском, Броварском, Бучанском, Фастовском и Белоцерковском районах.

В Бориспольском районе повреждены четыре частных дома.

В Обуховском районе в результате атаки пострадали торговое заведение, объект энергетической инфраструктуры и три транспортных средства. В местную больницу госпитализировали женщину с ссадинами в области правой лопатки и острую реакцию на стресс.

В Броварском и Бучанском районах повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В Фастовском и Белоцерковском районах зафиксировали повреждения в трех частных домовладениях.

На местах повреждений продолжают работать оперативные службы. Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до отбоя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.