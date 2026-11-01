Аварийные отключения света в Киеве 1 ноября ввели из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.

Аварийные отключения света в Киеве 1 ноября: что известно

Из-за постоянных российских обстрелов энергосистемы в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии. Энергетики стараются как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование, но работать могут только тогда, когда позволяет ситуация с безопасностью.

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В ДТЭК подчеркнули, что прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение жителям столицы.

Во время экстренных отключений обычные почасовые графики могут не действовать, поскольку ограничения вводятся в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Напомним, что вечером 31 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Последствия падения обломков зафиксировали в Оболонском, Дарницком и Деснянском районах.

В Оболонском районе обломки сбитого летательного аппарата упали на территорию торгового центра. Пострадали женщина и 12-летняя девочка, которой медики оказали помощь на месте.

В Дарницком районе беспилотник упал на открытой территории. В Деснянском районе после падения дрона возник пожар на нежилой территории, также загорелись припаркованные автомобили.

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