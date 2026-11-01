В Киеве ввели аварийные отключения света из-за российских обстрелов
Аварийные отключения света в Киеве 1 ноября ввели из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.
Аварийные отключения света в Киеве 1 ноября: что известно
Из-за постоянных российских обстрелов энергосистемы в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии. Энергетики стараются как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование, но работать могут только тогда, когда позволяет ситуация с безопасностью.
В ДТЭК подчеркнули, что прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение жителям столицы.
Во время экстренных отключений обычные почасовые графики могут не действовать, поскольку ограничения вводятся в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Напомним, что вечером 31 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Последствия падения обломков зафиксировали в Оболонском, Дарницком и Деснянском районах.
В Оболонском районе обломки сбитого летательного аппарата упали на территорию торгового центра. Пострадали женщина и 12-летняя девочка, которой медики оказали помощь на месте.
В Дарницком районе беспилотник упал на открытой территории. В Деснянском районе после падения дрона возник пожар на нежилой территории, также загорелись припаркованные автомобили.