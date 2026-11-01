Друга доба атак на Київську область: пошкоджено будинки та енергетичну інфраструктуру
Уночі проти 1 листопада 2026 року російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
Атака на Київську область 1 листопада: що відомо
За даними Київської ОВА, російські війська другу добу поспіль атакують область безпілотниками.
Протягом останньої доби пошкодження зафіксували в Бориспільському, Обухівському, Броварському, Бучанському, Фастівському та Білоцерківському районах.
У Бориспільському районі пошкоджено чотири приватні будинки.
В Обухівському районі внаслідок атаки постраждали заклад торгівлі, об’єкт енергетичної інфраструктури та три транспортні засоби. До місцевої лікарні госпіталізували жінку із садном у ділянці правої лопатки та гостру реакцію на стрес.
У Броварському та Бучанському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.
У Фастівському й Білоцерківському районах зафіксували пошкодження по три приватні домоволодіння.
На місцях пошкоджень продовжують працювати оперативні служби. Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до відбою.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.