Уночі проти 1 листопада 2026 року російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Атака на Київську область 1 листопада: що відомо

За даними Київської ОВА, російські війська другу добу поспіль атакують область безпілотниками.

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Протягом останньої доби пошкодження зафіксували в Бориспільському, Обухівському, Броварському, Бучанському, Фастівському та Білоцерківському районах.

У Бориспільському районі пошкоджено чотири приватні будинки.

В Обухівському районі внаслідок атаки постраждали заклад торгівлі, об’єкт енергетичної інфраструктури та три транспортні засоби. До місцевої лікарні госпіталізували жінку із садном у ділянці правої лопатки та гостру реакцію на стрес.

У Броварському та Бучанському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

У Фастівському й Білоцерківському районах зафіксували пошкодження по три приватні домоволодіння.

На місцях пошкоджень продовжують працювати оперативні служби. Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до відбою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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