В ночь против 1 ноября 2026 года российские войска атаковали Умань Черкасской области.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Атака на Умань 1 ноября: что известно

Во время атаки на Умань 1 ноября зафиксировали повреждение теплосети из-за падения вражеской воздушной цели.

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По словам Игоря Табурца, по состоянию на утро 1 ноября обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало.

Информации о масштабах повреждений теплосети и возможных перебоях с теплоснабжением в сообщении ОВА нет.

По данным главы Черкасской ОВА, Черкасский и Золотоношский районы на момент сообщения находились под воздушной тревогой уже почти 19 часов подряд.

В то же время угрозу применения российских беспилотников объявили на всей территории области.

— По данным на данный момент, в пределах Черкасской области силами и средствами ПВО было сбито 38 российских БпЛА. Спасибо защитникам украинского неба! — сообщил Табурец.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.